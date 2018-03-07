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Британська поліція кваліфікувала отруєння Скрипаля як замах на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Британська поліція кваліфікувала інцидент з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки як "замах на вбивство із застосуванням нервово-паралітичної речовини". Про це повідомив на прес-конференції помічник комісара поліції Марк Роулі, передає УНН з посиланням на CNN.

За його словами, поліція розглядає цей інцидент як "замах на вбивство із застосуванням нервово-паралітичної речовини". Поліція вважає, що отруєння було спрямовано саме на С.Скрипаля та його дочку.

Поліцейський, який прибув на місце події, також захворів і перебуває наразі у тяжкому стані в лікарні.

Розслідування інциденту передали підрозділу контртеррористичної поліції Лондона.

Як повідомляв УНН, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

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