Британська поліція кваліфікувала отруєння Скрипаля як замах на вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Британська поліція кваліфікувала інцидент з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки як "замах на вбивство із застосуванням нервово-паралітичної речовини". Про це повідомив на прес-конференції помічник комісара поліції Марк Роулі, передає УНН з посиланням на CNN.
За його словами, поліція розглядає цей інцидент як "замах на вбивство із застосуванням нервово-паралітичної речовини". Поліція вважає, що отруєння було спрямовано саме на С.Скрипаля та його дочку.
Поліцейський, який прибув на місце події, також захворів і перебуває наразі у тяжкому стані в лікарні.
Розслідування інциденту передали підрозділу контртеррористичної поліції Лондона.
Як повідомляв УНН, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.