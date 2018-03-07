Полиция квалифицировала отравления Скрипаля как покушение на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Британская полиция квалифицировала инцидент с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери как "покушение на убийство с применением нервно-паралитического вещества". Об этом сообщил на пресс-конференции помощник комиссара полиции Марк Роули, передает УНН со ссылкой на CNN.
По его словам, полиция рассматривает этот инцидент как "покушение на убийство с применением нервно-паралитического вещества". Полиция считает, что отравление было направлено именно на С.Скрипаль и его дочь.
Полицейский, прибывший на место происшествия, также заболел и находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице.
Расследование инцидента передали подразделению контртеррористичной полиции Лондона.
Как сообщал УНН, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.