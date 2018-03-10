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Британія закликає союзників бойкотувати ЧС-2018 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Представники влади Великої Британії вмовляють своїх союзників відмовитися від візиту до Росію на чемпіонат світу 2018 року. Про це пише The Times, передає УНН.

Джерело видання інформує, що до бойкоту можуть долучитися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія і Японія.

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У повідомленні зазначено, що Британія вирішила відмовитися від поїздки в Росію після повідомлень про напад на екс-полковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля. Крім того, за даними ЗМІ, в Англії побоюються прояви військової агресії з боку Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу  2018 року, який проходитиме в Росії влітку, якщо причетність Кремля до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля буде доведено.

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