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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 29710 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44466 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49066 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99536 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 - СМИ

Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Представители власти Великобритании уговаривают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Источник информирует, что к бойкоту могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.

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В сообщении отмечается, что Британия решила отказаться от поездки в Россию после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, по данным СМИ, в Англии опасаются проявления военной агрессии со стороны России.

Напомним, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великая Британия может бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана.

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