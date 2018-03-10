Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Представители власти Великобритании уговаривают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года. Об этом пишет The Times, передает УНН.
Источник информирует, что к бойкоту могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.
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В сообщении отмечается, что Британия решила отказаться от поездки в Россию после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, по данным СМИ, в Англии опасаются проявления военной агрессии со стороны России.
Напомним, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великая Британия может бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана.