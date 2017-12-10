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Британія закликала РФ звільнити українських політв’язнів

Британія закликала РФ звільнити українських політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посольство Британії в Україні в міжнародний День прав людини закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів. Про це посольство повідомило в Twitter.

“У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в’язнів #КримЦеУкраїна”, — йдеться у повідомленні.

У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів #КримЦеУкраїна

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 10 декабря 2017 г.

Нагадаємо, щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

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