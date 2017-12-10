Британія закликала РФ звільнити українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посольство Британії в Україні в міжнародний День прав людини закликало Росію звільнити українських політичних в’язнів. Про це посольство повідомило в Twitter.
“У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в’язнів #КримЦеУкраїна”, — йдеться у повідомленні.
У #ДеньПравЛюдини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів #КримЦеУкраїна— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 10 декабря 2017 г.
Нагадаємо, щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини.