Британия призвала РФ освободить украинских политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Посольство Великобритании в Украине в международный День прав человека призвал Россию освободить украинских политических заключенных. Об этом посольство сообщило в Twitter, передает УНН.
"В #ДеньПравЧеловека Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных #КримЭтоУкраина", - говорится в сообщении.
В # ДеньПравЛюдины Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных # КримЦеУкраина- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 10 декабря 2017 г.
Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.