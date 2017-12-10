Британия призвала РФ освободить украинских политзаключенных

"В #ДеньПравЧеловека Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных #КримЭтоУкраина", - говорится в сообщении.

В # ДеньПравЛюдины Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных # КримЦеУкраина

Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.