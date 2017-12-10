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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 57374 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 35744 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104842 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106449 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123327 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104805 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106895 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113004 просмотра

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Британия призвала РФ освободить украинских политзаключенных

Британия призвала РФ освободить украинских политзаключенных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Посольство Великобритании в Украине в международный День прав человека призвал Россию освободить украинских политических заключенных. Об этом посольство сообщило в Twitter, передает УНН.

"В #ДеньПравЧеловека Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных #КримЭтоУкраина", - говорится в сообщении.

В # ДеньПравЛюдины Великобритания продолжает призывать Российскую Федерацию освободить немедленно всех украинских политических заключенных # КримЦеУкраина

- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 10 декабря 2017 г.

Напомним, ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека.

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