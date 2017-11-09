Британія закликала проросійських бойовиків дотримуватися "режиму тиші" на Донбасі

"Глибоко стурбована повторними обстрілами критичної цивільної інфраструктури на Донбасі. Зони безпеки і режиму тиші важливі для уникнення гуманітарної катастрофи. Британія і надалі закликає сепаратистів, керованих Росією, дотримуватися повного припинення вогню на сході України", - повідомила Гоф.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій один наш захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.