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Британія закликала проросійських бойовиків дотримуватися "режиму тиші" на Донбасі

Київ • УНН

 • 8482 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Британія і надалі закликає сепаратистів, керованих Росією, дотримуватися повного припинення вогню на сході України. Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф на своїй сторінці у Twitter, передає УНН

"Глибоко стурбована повторними обстрілами критичної цивільної інфраструктури на Донбасі. Зони безпеки і режиму тиші важливі для уникнення гуманітарної катастрофи. Британія і надалі закликає сепаратистів, керованих Росією, дотримуватися повного припинення вогню на сході України", - повідомила Гоф.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій один наш захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.

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