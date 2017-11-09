Британия призвала пророссийских боевиков придерживаться "режима тишины" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Глубоко обеспокоена повторными обстрелами критической гражданской инфраструктуры на Донбассе. Зоны безопасности и режима тишины важны во избежание гуманитарной катастрофы. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины", - сообщила Гоф.
Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один наш защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму.