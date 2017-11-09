Британия призвала пророссийских боевиков придерживаться "режима тишины" на Донбассе

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 3321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 18785 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 39802 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38801 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100559 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89275 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98269 просмотра

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Глубоко обеспокоена повторными обстрелами критической гражданской инфраструктуры на Донбассе. Зоны безопасности и режима тишины важны во избежание гуманитарной катастрофы. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины", - сообщила Гоф.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один наш защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму.

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