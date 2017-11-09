Британия призвала пророссийских боевиков придерживаться "режима тишины" на Донбассе

"Глубоко обеспокоена повторными обстрелами критической гражданской инфраструктуры на Донбассе. Зоны безопасности и режима тишины важны во избежание гуманитарной катастрофы. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины", - сообщила Гоф.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один наш защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму.