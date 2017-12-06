Британія висловила стурбованість через “підрив” роботи НАБУ

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії підкреслило життєво важливе значення боротьби з корупцією в Україні у рамках програми реформ та висловило стурбованість щодо втручання в розслідування НАБУ, які загрожують діяльності Бюро. Про це сказано в заяві прес-секретаря, оприлюдненій на сайті міністерства, передає УНН.