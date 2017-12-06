Великобритания выразила обеспокоенность "подрывом" работы НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании подчеркнуло жизненно важное значение в борьбе с коррупцией в Украине в рамках программы реформ и выразил обеспокоенность относительно вмешательства в расследование НАБУ, которые угрожают деятельности Бюро. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря, что обнародованно на сайте министерства, передает УНН.
"В Великобритании растет беспокойство, что борьба Украины с коррупцией подрывается", - говорится в заявлении.
Кроме этого, в министерстве отметили, что коррупция в Украине остается серьезной угрозой для стабильности и национальной безопасности, а украинские избиратели считают ее главной проблемой, стоящей перед государством. Борьбу с ней в Великобритании назвали основой европейского выбора Украины и ее стремлений стать современной, процветающей и демократической государством.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), в которое Великобритания инвестировала значительный ресурс, является важной частью антикоррупционного механизма в Украине и достигло значительных успехов в своем развитии и расследованиях. Последние события, включая вмешательство в расследование НАБУ и разоблачения офицеров под прикрытием подразделения НАБУ, является тревожным знаком того, что будущее независимых расследований по борьбе с коррупцией находится под угрозой", - отметил спикер.
По его словам, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании надеется, что те, кто возглавляет украинскую власть, продемонстрируют "лидерство в проведении совместных реформ, направленных на искоренение коррупции".
Ранее в ЕС обвинили Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ.