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Британія використовує неповнолітніх для таємних шпигунських операцій – ЗМІ

Київ • УНН

 • 6109 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Розвідувальні та поліцейські підрозділи Великої Британії використовують неповнолітніх в таємних операціях по викриттю терористів, злочинних угруповань і торговців наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Відзначається, що Комітет палати лордів минулого тижня висунув новий законопроект, що передбачає продовження періоду, протягом якого діти у віці до 18 років мають право працювати в якості "таємного джерела розвідки". Згідно з законопроектом термін такої "роботи" хочуть продовжити з одного до чотирьох місяців.

Пропонований закон обґрунтований загальнонаціональним підвищенням числа насильницьких злочинів в Англії і Уельсі. Відзначається, що кількість вбивств збільшилися на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

У МВС Британії додали, що продовження терміну "роботи" зменшить адміністративний тягар, та негативні наслідки, оскільки діти більше не будуть вимушені працювати поспіхом.

Колишній детектив, який працював з неповнолітніми інформаторами Девід Вікдекет відзначив, що найчастіше на таку "роботу" беруть дітей, які вже стикалися з порушеннями закону.

Нагадаємо, британські слідчі не виключають причетність розвідки РФ до інциденту в Солсбері.

Як повідомляв УНН, у правоохоронців Великої Британії немає інформації про осіб, які отруїли колишнього шпигуна російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.

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