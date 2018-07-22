Великобритания использует несовершеннолетних для тайных шпионских операций - СМИ

Отмечается, что Комитет палаты лордов на прошлой неделе выдвинул новый законопроект, предусматривающий продление периода, в течение которого дети в возрасте до 18 лет имеют право работать в качестве "тайного источника разведки". Согласно законопроекту срок такой "работы" хотят продлить с одного до четырех месяцев.



Предлагаемый закон обоснован общенациональным увеличением числа насильственных преступлений в Англии и Уэльсе. Отмечается, что количество убийств увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



В МВД Британии добавили, что продление срока "работы" уменьшит административное бремя, и негативные последствия, поскольку дети больше не будут вынуждены работать в спешке.

Бывший детектив, работавший с несовершеннолетними информаторами Дэвид Викдекет отметил, что чаще всего на такую ​​"работу" принимают детей, которые уже сталкивались с нарушениями закона.

Напомним, британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери.

Как сообщал УНН, у правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, коотрые отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.