Великобритания использует несовершеннолетних для тайных шпионских операций - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Разведывательные и полицейские подразделения Великобритании используют несовершеннолетних в тайных операциях по разоблачению террористов, преступных группировок и торговцев наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что Комитет палаты лордов на прошлой неделе выдвинул новый законопроект, предусматривающий продление периода, в течение которого дети в возрасте до 18 лет имеют право работать в качестве "тайного источника разведки". Согласно законопроекту срок такой "работы" хотят продлить с одного до четырех месяцев.
Предлагаемый закон обоснован общенациональным увеличением числа насильственных преступлений в Англии и Уэльсе. Отмечается, что количество убийств увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В МВД Британии добавили, что продление срока "работы" уменьшит административное бремя, и негативные последствия, поскольку дети больше не будут вынуждены работать в спешке.
Бывший детектив, работавший с несовершеннолетними информаторами Дэвид Викдекет отметил, что чаще всего на такую "работу" принимают детей, которые уже сталкивались с нарушениями закона.
Напомним, британские следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери.
Как сообщал УНН, у правоохранителей Великобритании нет информации о лицах, коотрые отравили бывшего шпиона российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.