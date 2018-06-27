Британія надасть Україні 6,6 млн доларів на боротьбу з російською дезінформацією

"З Росією, яка продовжує свої зусилля по дестабілізації України та окупації Криму, Великобританія має допомогти прокласти шлях до забезпечення яскравого, стабільного та процвітаючого майбутнього в Україні", - зазначив Міністр закордонних справ Борис Джонсон.



У МЗС зазначили, що Великобританія вже робить новаторську роботу в Україні, щоб допомогти подолати російську дезінформацію.



Нагадаємо, за словами Джонсона, протягом наступних років Велика Британія надасть 35 млн фунтів стерлінгів (46 млн доларів США) Україні на гуманітарну допомогу та допомогу для української армії.



Фінансування включає:



13,4 млн фунтів стерлінгів (17.71 млн доларів США) допомогу в сфері безпеки та стабільності, а також в зоні конфлікту. Ці гроші будуть спрямовані на підтримку оборонної реформи в Україні, сприяння миру, ліквідації корупції та посилення цивільного нагляду.



11 млн фунтів стерлінгів (14.54 млн доларів США) для підтримки реформ в Україні через "Фонд доброго управління" (The Good Governance Fund), що має широкий спектр програм, які мають допомогти Україні просунути урядові, економічні та політичні реформи.



6 млн фунтів стерлінгів (7.93 млн доларів США) підуть на гуманітарну допомогу.



5 млн. Фунтів стерлінгів (6.61 млн доларів США) будуть надані цього року на допомогу Україні у протидії російській дезінформації.

