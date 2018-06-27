Великобритания предоставит Украине 6,6 млн долларов на борьбу с российской дезинформацией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В течение последующих лет Великобритания предоставит Украине 35 млн фунтов стерлингов (более 46 млн долларов США) помощи, из которых 5 млн фунтов стерлингов (6,6 млн долларов США) на "противостояние российской дезинформации". Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства, передает УНН.
"С Россией, которая продолжает свои усилия по дестабилизации Украины и оккупации Крыма, Великобритания должна помочь проложить путь к обеспечению яркого, стабильного и процветающего будущего в Украине", - отметил министр иностранных дел Борис Джонсон.
В МИД отметили, что Великобритания уже делает новаторскую работу в Украине, чтобы помочь преодолеть российскую дезинформацию.
Напомним, по словам Джонсона, в течение следующих лет Великобритания предоставит 35 млн фунтов стерлингов (46 млн долларов США) Украине на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии.
Финансирование включает:
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- 13400000 фунтов стерлингов (17.71 млн долларов США) помощь в сфере безопасности и стабильности, а также в зоне конфликта. Эти деньги будут направлены на поддержку оборонной реформы в Украине, содействие мира, ликвидации коррупции и усиления гражданского надзора.
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- 11 млн фунтов стерлингов (14.54 млн долларов США) для поддержки реформ в Украине через "Фонд хорошего управления" (The Good Governance Fund), имеющий широкий спектр программ, которые должны помочь Украине продвинуть правительству, экономические и политические реформы.
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- 6 млн фунтов стерлингов (7.93 млн долларов США) пойдут на гуманитарную помощь.
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- 5 млн. Фунтов стерлингов (6.61 млн долларов США) будут предоставлены в этом году на помощь Украине в противодействии российской дезинформации.
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