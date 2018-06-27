Великобритания предоставит Украине 6,6 млн долларов на борьбу с российской дезинформацией

"С Россией, которая продолжает свои усилия по дестабилизации Украины и оккупации Крыма, Великобритания должна помочь проложить путь к обеспечению яркого, стабильного и процветающего будущего в Украине", - отметил министр иностранных дел Борис Джонсон.



В МИД отметили, что Великобритания уже делает новаторскую работу в Украине, чтобы помочь преодолеть российскую дезинформацию.



Напомним, по словам Джонсона, в течение следующих лет Великобритания предоставит 35 млн фунтов стерлингов (46 млн долларов США) Украине на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии.



Финансирование включает:



13400000 фунтов стерлингов (17.71 млн долларов США) помощь в сфере безопасности и стабильности, а также в зоне конфликта. Эти деньги будут направлены на поддержку оборонной реформы в Украине, содействие мира, ликвидации коррупции и усиления гражданского надзора.



11 млн фунтов стерлингов (14.54 млн долларов США) для поддержки реформ в Украине через "Фонд хорошего управления" (The Good Governance Fund), имеющий широкий спектр программ, которые должны помочь Украине продвинуть правительству, экономические и политические реформы.



6 млн фунтов стерлингов (7.93 млн долларов США) пойдут на гуманитарную помощь.



5 млн. Фунтов стерлингов (6.61 млн долларов США) будут предоставлены в этом году на помощь Украине в противодействии российской дезинформации.

