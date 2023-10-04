Британія та Ірландія стали єдиними претендентами на Євро-2028 після відкликання заявки Туреччиною

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Заявка Британії та Ірландії тепер є єдиним варіантом на фінальному етапі за п'ять років після того, як Туреччина вийшла з боротьби за фінал 2028 року, щоб зосередитися на спільній заявці з Італією на Євро-2032.

УЄФА офіційно оголосить господарів двох турнірів після засідання виконавчого комітету у Швейцарії наступного тижня.

У середу вранці УЄФА опублікував заяву, у якій говорилося: "На додаток до оголошення 28 липня, яке виявило бажання італійської та турецької футбольних асоціацій подати спільну заявку на проведення Євро-2032, адміністрація УЄФА сьогодні написала обом асоціаціям, щоб підтвердити, що їхня спільна заявка була належним чином отримана та буде подана для оцінки та розгляду виконавчим комітетом УЄФА".

"Як вказала ФА Туреччини під час подання запиту на спільну заявку, їх заявку на проведення УЄФА Євро-2028 відповідно відкликано. Присудження обох турнірів ще потребує схвалення виконавчого комітету на його засіданні в Ньйоні 10 жовтня".

Визначення проведення Євро-2028 Великою Британією та Ірландією, зазначає видання, "тепер має стати не більш ніж формальністю".

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УЄФА визнав заявку росії на проведення Євро-2028 та 2032 років неприйнятною.