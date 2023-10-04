Британия и Ирландия стали единственными претендентами на Евро-2028 после отзыва заявки Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Великобритания и Ирландия проведут Евро-2028 при условии окончательного одобрения исполнительного комитета УЕФА на следующей неделе после того, как Турция отозвала свою заявку, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Заявка Британии и Ирландии теперь является единственным вариантом на финальном этапе через пять лет после того, как Турция вышла из борьбы за финал 2028 года, чтобы сосредоточиться на совместной заявке с Италией на Евро-2032.
УЕФА официально объявит хозяев двух турниров после заседания исполнительного комитета в Швейцарии на следующей неделе.
В среду утром УЕФА опубликовал заявление, в котором говорилось: "В дополнение к объявлению 28 июля, которое выявило желание итальянской и турецкой футбольных ассоциаций подать совместную заявку на проведение Евро-2032, администрация УЕФА сегодня написала обеим ассоциациям, чтобы подтвердить, что их совместная заявка была должным образом получена и будет подана для оценки и рассмотрения исполнительным комитетом УЕФА".
"Как указала ФА Турции при подаче запроса на совместную заявку, их заявка на проведение УЕФА Евро-2028 соответственно отозвана. Присуждение обоих турниров еще требует одобрения исполнительного комитета на его заседании в Ньоне 10 октября".
Определение проведения Евро-2028 Великобританией и Ирландией, отмечает издание, "теперь должно стать не более чем формальностью".
Ранее
УЕФА признал заявку россии на проведение Евро-2028 и 2032 годов неприемлемой.