Британія приготувалася до кібератаки проти Росії у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Британська кіберрозвідкаі приготувалася до атаки на комп'ютерні мережі Росії, якщо російські хакери атакують їх інфраструктуру. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, передає УНН.
За даними видання, Британія готова провести кібератаку, якщо російські хакери нападуть на "критичну національну інфраструктуру" Британії.
Центр урядового зв'язку і британське Міноборони зараз вже готові, щоб відповісти "відповідним чином".
Крім кібератак, розвідка також повідомила прем'єр-міністра Терезу Мей, що російська сторона почне публікувати "компромат" на британських офіційних осіб.
Як повідомляв УНН, в Пентагоні 14 квітня заявили, що активність російських інтернет-тролів за останні 24 години зросла на 2000%. Пов'язують це з ударом США і союзників по Сирії.