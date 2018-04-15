Британия приготовилась к ответной кибератаке против России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Британские киберразведчики приготовились к атаке на компьютерные сети России, если российские хакеры атакуют их инфраструктуру. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, передает УНН.
По данным издания, Британия готова провести кибератаку, если российские хакеры нападут на “критическую национальную инфраструктуру” Британии.
Центр правительственной связи и британское минобороны в настоящий момент уже “на изготовке”, чтобы ответить “соответственно”.
Помимо кибератак, разведка также уведомила премьер-министра Терезу Мэй, что российская сторона начнет публиковать “компромат” на британских официальных лиц.
Как сообщал УНН, в Пентагоне 14 апреля заявили, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%. Связывают это с ударом США и союзников по Сирии.