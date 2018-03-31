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Британія повинна скоротити дипкорпус у РФ на більш ніж 50 дипломатів

Британія повинна скоротити дипкорпус у РФ на більш ніж 50 дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Росія повідомила Великій Британії, що вона повинна відправити додому "трохи більше 50" своїх дипломатів, що стало дзеркальними заходами на рішення Лондона вислати співробітників російських диппредставництв у відповідь на отруєння колишнього полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, передає УНН з посиланням на Reuters.

В суботу прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова повідомила виданню, що Велика Британія повинна буде скоротити "трохи більше 50" своїх дипломатів в Росії.

"Ми попросили паритету. У британців на 50 дипломатів більше, ніж у росіян", - сказала Захарова.

На запитання, чи означає це, що Лондон має повернути додому рівно 50 дипломатів, вона сказала: "Трохи більше 50".

Росія вже відповідала на дії Великої Британії в зв'язку зі справою про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії і вислала 23 британських дипломатів. Лондон каже, що Москва стоїть за атакою. Росія заперечує.

Британський посол Лорі Брістоу був викликаний до МЗС РФ напередодні, після чого повідомив, що Лондон за один місяць повинен скоротити свій дипломатичний корпус в Росії, привівши кількість співробітників диппредставництв Великої Британії в Росії у відповідність з кількістю співробітників російської дипмісії у Британії.

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