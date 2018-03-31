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Британия должна сократить дипкорпус в РФ на более чем 50 дипломатов

Британия должна сократить дипкорпус в РФ на более чем 50 дипломатов

Киев  •  УНН

 • 10888 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Россия сообщила Великобритании, что она должна отправить домой "чуть больше 50" своих дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Лондона выдворить сотрудников российских диппредставительств в ответ на отравление бывшего полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В субботу пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила изданию, что Великобритания должна будет сократить "чуть более 50" своих дипломатов в России.

"Мы попросили паритета. У британцев на 50 дипломатов больше, чем у россиян", - сказала Захарова.

На вопрос, означает ли это, что Лондон должен вернуть домой ровно 50 дипломатов, она сказала: "Немногим более 50".

Россия уже отвечала на действия Великобритании в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала 23 британских дипломатов. Лондон говорит, что Москва стоит за атакой. Россия отрицает.

Британский посол Лори Бристоу был вызван в МИД РФ накануне, после чего сообщил, что Лондон за один месяц должен сократить свой дипломатический корпус в России, привеля количество сотрудников диппредставительств Великобритании в России в соответствие с количеством сотрудников российской дипмиссии в Великобритании.

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