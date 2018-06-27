Британія пообіцяла Україні 35 млн фунтів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Протягом наступних років Велика Британія надасть 35 млн фунтів стерлінгів (46 млн доларів США) Україні на гуманітарну допомогу та допомогу для української армії. Про це під час візиту в Данію заявив голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН.
“Протягом наступних років ми будемо давати 35 млн фунтів на гуманітарну допомогу (для України — ред.), продовжимо допомагати українській армії, для того щоб допомагати вашій здібності захищати вашу країну і будемо допомагати Україні боротися з дезінформацією РФ, з розмінуванням, допомагати тим університетам, які були змушені виїхати з Донбасу. Будемо допомагати жінкам — жертвам домашнього насильства і таке інше”, — повідомив Джонсон.
Як повідомляв УНН, Данія надасть Україні 72 мільйони євро.
Нагадаємо, 26 червня Рада ЄС схвалила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги.