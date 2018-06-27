Британія пообіцяла Україні 35 млн фунтів допомоги

“Протягом наступних років ми будемо давати 35 млн фунтів на гуманітарну допомогу (для України — ред.), продовжимо допомагати українській армії, для того щоб допомагати вашій здібності захищати вашу країну і будемо допомагати Україні боротися з дезінформацією РФ, з розмінуванням, допомагати тим університетам, які були змушені виїхати з Донбасу. Будемо допомагати жінкам — жертвам домашнього насильства і таке інше”, — повідомив Джонсон.

Як повідомляв УНН, Данія надасть Україні 72 мільйони євро.

Нагадаємо, 26 червня Рада ЄС схвалила надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги.