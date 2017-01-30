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Британія не скасовуватиме візит Д.Трампа

Британія не скасовуватиме візит Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Влада Великої Британії не планує скасовувати візит президента США Дональда Трампа, незважаючи на те, що петиція про скасування візиту зібрала понад мільйон підписів. Про це повідомило джерело, наближене до парламенту, повідомляє ВВС, передає УНН.

“Америка є важливим союзником. Ми повинні думати про довгострокові перспективи”, — наголосило джерело.

Тим часом багато представників британської влади навпаки підтримало петицію громадян, які виступили проти імміграційної політики Д.Трампа.

“Візит президента Трампа в Британію має бути відкладений до закінчення його ганебної заборони”, — підкреслив лідер ліберал-демократів Тім Фаррон.

Як повідомляв УНН, петиція про скасування візиту Д.Трампа до Британії набрала вже більше мільйона підписів.

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