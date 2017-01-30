Великобритания не будет отменять визит Д.Трампа

"Америка является важным союзником. Мы должны думать о долгосрочных перспективах", - подчеркнул источник.

Между тем многие представители британских властей наоборот поддержали петицию граждан, выступивших против иммиграционной политики Д.Трампа.

"Визит президента Трампа в Британию должен быть отложен до окончания его позорного запрета", - подчеркнул лидер либерал-демократов Тим Фаррон.

Как сообщал УНН, петиция об отмене визита Д.Трампа в Британию набрала уже более миллиона подписей.