Великобритания не будет отменять визит Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Власти Великобритании не планируют отменять визит президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что петиция об отмене визита собрала более миллиона подписей. Об этом сообщил источник, близкий к парламенту, сообщает ВВС, передает УНН.
"Америка является важным союзником. Мы должны думать о долгосрочных перспективах", - подчеркнул источник.
Между тем многие представители британских властей наоборот поддержали петицию граждан, выступивших против иммиграционной политики Д.Трампа.
"Визит президента Трампа в Британию должен быть отложен до окончания его позорного запрета", - подчеркнул лидер либерал-демократов Тим Фаррон.
Как сообщал УНН, петиция об отмене визита Д.Трампа в Британию набрала уже более миллиона подписей.