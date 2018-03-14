Британія ініціює термінове засідання Радбезу ООН щодо отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія у середу закликала провести термінове засідання Ради Безпеки ООН через отруєння екс-полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на півдні Англії, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Велика Британія закликає зібрати термінове засідання Ради Безпеки ООН, щоб сповістити членів Ради щодо розслідування нападу з використанням нервово-паралітичної речовини в Солсбері на екс-шпигуна з Росії”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення щодо інциденту. Інакше очікуються санкції щодо РФ.