Британия инициирует экстренное заседание Совбеза ООН по отравлению Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания в среду призвала провести срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на юге Англии, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Великобритания призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы известить членов Совета о расследовании нападения с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери на экс-шпиона из России", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Иначе ожидаются санкции в отношении РФ.