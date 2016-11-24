Британія готова підтримати ГПУ щодо кримінального переслідування екс-високопосадовців

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 1096 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 87138 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 102191 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 101251 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104962 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113590 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 169150 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75229 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162785 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111774 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.9м/с
30%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20292 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17863 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16630 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25033 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10645 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 2400 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10917 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 87138 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 169150 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1454 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102143 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104169 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48282 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51321 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Британія готова підтримати ГПУ щодо кримінального переслідування екс-високопосадовців

Київ • УНН

 • 7334 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Британська сторона висловила готовність у наданні Генеральній прокуратурі України підтримки на шляху реформування органів прокуратури України та боротьби зі злочинністю, у тому числі у кримінальних переслідуваннях стосовно колишніх високопосадовців. Про це повдіомила на своїй сторінці у Facebook речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган за результатами зустрічі Юрія Луценка із представниками компетентних органів Сполученого Королівства, передає УНН.

Британія готова підтримати ГПУ щодо кримінального переслідування екс-високопосадовців

Як повідомила Л.Сарган, у четвер, 24 листопада 2016 року, відбулися чергові двосторонні зустрічі Генерального прокурора Юрія Луценка з представниками компетентних органів Сполученого Королівства, а саме Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (за участю представників Міністерства внутрішніх справ Великобританії) та Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах.

"Основною метою вказаних зустрічей є обмін досвідом у розслідуванні тяжких фінансових, економічних та корупційних злочинів та обговорення перспектив створення спільних слідчих груп в найбільш актуальних кримінальних провадженнях", - додала вона.

Крім того, за словами Л.Сарган, Юрій Луценко дав інтерв’ю українській службі ВВС, в якому розповів про досягнення очолюваного ним відомства у боротьбі із злочинністю, корупцією, а також про процес реформування органів прокуратури України.

«Організована злочинність сьогодні не зважає на державні кордони, а тому надзвичайно важливим є співробітництво наших відомств у протидії транснаціональним правопорушенням», – відзначив Ю.Луценко, слова якого процитувала речниця.

Л.Сарган також додала, що "британська сторона, зі свого боку, висловила готовність у наданні Генеральній прокуратурі України підтримки на шляху реформування органів прокуратури України та боротьби зі злочинністю, у тому числі у кримінальних переслідуваннях стосовно колишніх високопосадовців".

"За результатами зустрічей сторонами досягнуто домовленостей щодо подальшого розвитку конструктивної співпраці", - резюмувала речниця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78