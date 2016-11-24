Британія готова підтримати ГПУ щодо кримінального переслідування екс-високопосадовців

Як повідомила Л.Сарган, у четвер, 24 листопада 2016 року, відбулися чергові двосторонні зустрічі Генерального прокурора Юрія Луценка з представниками компетентних органів Сполученого Королівства, а саме Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (за участю представників Міністерства внутрішніх справ Великобританії) та Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах.

"Основною метою вказаних зустрічей є обмін досвідом у розслідуванні тяжких фінансових, економічних та корупційних злочинів та обговорення перспектив створення спільних слідчих груп в найбільш актуальних кримінальних провадженнях", - додала вона.

Крім того, за словами Л.Сарган, Юрій Луценко дав інтерв’ю українській службі ВВС, в якому розповів про досягнення очолюваного ним відомства у боротьбі із злочинністю, корупцією, а також про процес реформування органів прокуратури України.

«Організована злочинність сьогодні не зважає на державні кордони, а тому надзвичайно важливим є співробітництво наших відомств у протидії транснаціональним правопорушенням», – відзначив Ю.Луценко, слова якого процитувала речниця.

Л.Сарган також додала, що "британська сторона, зі свого боку, висловила готовність у наданні Генеральній прокуратурі України підтримки на шляху реформування органів прокуратури України та боротьби зі злочинністю, у тому числі у кримінальних переслідуваннях стосовно колишніх високопосадовців".

"За результатами зустрічей сторонами досягнуто домовленостей щодо подальшого розвитку конструктивної співпраці", - резюмувала речниця.