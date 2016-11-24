Великобритания готова поддержать ГПУ по уголовному преследованию экс-чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Британская сторона выразила готовность в предоставлении Генеральной прокуратуре Украины поддержки на пути реформирования органов прокуратуры Украины и борьбы с преступностью, в том числе по уголовным преследованиям в отношении бывших чиновников. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган по результатам встречи Юрия Луценко с представителями компетентных органов Соединенного Королевства, передает УНН.
Как сообщила Л.Сарган, в Четверг, 24 ноября 2016 года, состоялись очередные двусторонние встречи Генерального прокурора Юрия Луценко с представителями компетентных органов Соединенного Королевства, а именно Национального агентства по борьбе с преступностью (с участием представителей Министерства внутренних дел Великобритании) и Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.
"Основной целью указанных встреч является обмен опытом в расследовании тяжких финансовых, экономических и коррупционных преступлений и обсуждение перспектив создания совместных следственных групп в наиболее актуальных уголовных процессах", - добавила она.
Кроме того, по словам Л.Сарган, Юрий Луценко дал интервью украинской службе ВВС, в котором рассказал о достижениях возглавляемого им ведомства в борьбе с преступностью, коррупцией, а также о процессе реформирования органов прокуратуры Украины.
"Организованная преступность сегодня не учитывает государственные границы, а потому чрезвычайно важным является сотрудничество наших ведомств в противодействии транснациональным правонарушениям", - отметил Ю.Луценко, слова которого процитировала пресс-секретарь.
Л.Сарган также добавила, что "британская сторона, со своей стороны, выразила готовность в предоставлении Генеральной прокуратуре Украины поддержки на пути реформирования органов прокуратуры Украины и борьбы с преступностью, в том числе по уголовным преследованиям в отношении бывших высокопоставленных лиц".
"По результатам встреч сторонами достигнуты договоренности по дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества", - резюмировала пресс-секретарь.