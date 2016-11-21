Британець Е.Маррей став переможцем Підсумкового турніру АТР

У вирішальному протистоянні британський тенісист за 1 годину та 43 хвилини обіграв екс-першу ракетку світу серба Н.Джоковича в двох сетах – 6:3, 6:4.

"Це був відмінний рік для мене. Особливо перші шість місяців. Сьогодні ми стали частиною історії, і це велика честь зіграти в такому матчі. Енді заслужено посідає перше місце в рейтингу, він кращий гравець в світі", - розповів Н.Джокович.

Примітно, що Е.Маррей і Джеймі Маррей стали першими братами, яким вдалося одночасно завершити рік на вершині рейтингу ATP - Енді став кращим в одиночному рейтингу, Джеймі - в парному.

Нагадаємо, що в 2016 році Е.Маррей здобув золоту медаль Олімпійських ігор і тріумфував на Вімблдоні.