Британец Э.Маррей стал победителем итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Финальным матчем между Энди Марреем и Новаком Джоковичем завершился Итоговый теннисный турнир АТР, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В решающем противостоянии британский теннисист за 1:00 и 43 минуты обыграл экс-первую ракетку мира серба Н.Джоковича в двух сетах - 6: 3, 6: 4.
"Это был отличный год для меня. Особенно первые шесть месяцев. Сегодня мы стали частью истории, и это большая честь сыграть в таком матче. Энди заслуженно занимает первое место в рейтинге, он лучший игрок в мире", - рассказал Н.Джокович.
Примечательно, что Э.Маррей и Джейми Маррей стали первыми братьями, которым удалось одновременно завершить год на вершине рейтинга ATP - Энди стал лучшим в одиночном рейтинге, Джейми - в парном.
Напомним, что в 2016 году Э.Маррей получил золотую медаль Олимпийских игр и победил на Уимблдоне.