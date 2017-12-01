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Бриль: бюджет Запорізької області на 2018 рік збільшено на третину

Бриль: бюджет Запорізької області на 2018 рік збільшено на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Бюджет Запорізької області на 2018 рік збільшено на третину порівняно з минулим роком. Його ухвалення за місяць до нового року дозволить вчасно реалізувати заплановані на наступний рік інфраструктурні проекти. Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, коментуючи ухвалення облрадою бюджету-2018, передає УНН.

"Загальний фонд обласного бюджету-2018 порівняно з минулим роком збільшено на 34% і становить 10 млрд грн. Із загального обсягу видатків наступного року 1,5 млрд грн будуть спрямовані на охорону здоров'я, 1,3 млрд грн – на освіту, понад 300 млн грн – на соціальний захист", - повідомив Бриль.

Голова облдержадміністрації нагадав, що у 2017 році депутати ухвалили бюджет області тільки наприкінці січня, а видатки розвитку затвердили лише у квітні. Це негативно позначилось на проведенні капітальних ремонтів, будівництві та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери і комунального господарства, екологічних заходах.

"Ухвалений за місяць до нового року обласний бюджет-2018 дозволить розпочати всі необхідні роботи по запланованим інфраструктурним проектам вчасно. Зокрема, до ремонту і будівництва доріг підрядники зможуть приступити одразу з настанням сприятливих погодних умов, наприклад, вже в березні, а не в серпні, як нинішнього року", - наголосив Бриль.

У бюджеті-2018 також передбачено фінансування 9 обласних програм, які діють на Запоріжжі вже кілька років. Зокрема, 74 млн грн передбачено на надання медичної допомоги хворим на ниркову недостатність, 43 млн грн – на підтримку ветеранів війни, АТО, інвалідів, сімей загиблих, на 16% збільшено обсяг коштів на оздоровлення пільгових категорій дітей – до 30 млн грн.

Майже 270 млн грн закладено на надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво та придбання житла, 3 млн грн – на пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам. На природоохоронні заходи заплановано спрямувати 185 млн грн.

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