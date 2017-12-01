Бриль: бюджет Запорізької області на 2018 рік збільшено на третину

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Бюджет Запорізької області на 2018 рік збільшено на третину порівняно з минулим роком. Його ухвалення за місяць до нового року дозволить вчасно реалізувати заплановані на наступний рік інфраструктурні проекти. Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, коментуючи ухвалення облрадою бюджету-2018, передає УНН.