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Брыль: бюджет Запорожской области на 2018 год увеличен на треть

Брыль: бюджет Запорожской области на 2018 год увеличен на треть

Киев  •  УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Бюджет Запорожской области на 2018 год увеличен на треть по сравнению с прошлым годом. Его принятие за месяц до нового года позволит вовремя реализовать запланированные на следующий год инфраструктурные проекты. Об этом заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, комментируя принятие облсоветом бюджета-2018, передает УНН.

"Общий фонд областного бюджета-2018 по сравнению с прошлым годом увеличено на 34% и составляет 10 млрд грн. Из общего объема расходов в следующем году 1,5 млрд грн будут направлены на здравоохранение, 1,3 млрд грн - на образование, более 300 млн грн - на социальную защиту", - сообщил Брыль.

Председатель облгосадминистрации напомнил, что в 2017 году депутаты приняли бюджет области только в конце января, а расходы на развитие утвердили только в апреле. Это негативно отразилось на проведении капитальных ремонтов, строительстве и реконструкции объектов социально-культурной сферы и коммунального хозяйства, экологических мероприятиях.

"Принятый за месяц до нового года областной бюджет-2018 позволит начать все необходимые работы по запланированным инфраструктурным проектам вовремя. В частности, к ремонту и строительству дорог подрядчики смогут приступить сразу с наступлением благоприятных погодных условий, например, уже в марте, а не в августе, как в нынешнем году", - подчеркнул Брыль.

В бюджете-2018 также предусмотрено финансирование 9 областных программ, которые действуют в Запорожье уже несколько лет. В частности, 74 млн грн предусмотрено на оказание медицинской помощи больным с почечной недостаточностью, 43 млн грн - на поддержку ветеранов войны, АТО, инвалидов, семей погибших, на 16% увеличен объем средств на оздоровление льготных категорий детей - до 30 млн грн.

Почти 270 млн грн заложено на предоставление льготных долгосрочных кредитов гражданам на строительство и приобретение жилья, 3 млн грн - на льготные кредиты индивидуальным сельским застройщикам. На природоохранные мероприятия запланировано направить 185 млн грн.

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