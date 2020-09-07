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Brexit: Джонсон дав час на досягнення з ЄС угоди про торгівлю до 15 жовтня

Київ • УНН

 • 12761 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив ЄС, що угода про вільну торгівлю повинна бути укладена до 15 жовтня, інакше Велика Британія "піде далі". Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Brexit: Джонсон дав час на досягнення з ЄС угоди про торгівлю до 15 жовтня

Джонсон заявив, що Велика Британія вступає в "фінальну фазу" переговорів, які відновляться у вівторок. Так, Джонсон заявив ЄС, що угоду про вільну торгівлю має бути укладено до 15 жовтня.

"Тому немає сенсу думати про терміни, які виходять за межі цієї дати. Якщо ми не зможемо домовитися до того часу, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми повинні прийняти це і рухатися далі", - зазначив він.

"ЄС дуже чітко дав зрозуміти графік. Я теж. Потрібна угода з нашими європейськими друзями на час засідання Ради Європи 15 жовтня, якщо вона має вступити в силу до кінця року", - додав Джонсон.

З його слів, Лондон, звичайно, завжди буде готовий поговорити "з нашими друзями з ЄС навіть у цих обставинах (без торговельної угоди - ред.) ". "Ми будемо готові знайти розумні рішення з практичних питань, таких як авіаперельоти, вантажні перевезення або наукове співробітництво, якщо ЄС захоче зробити це", - додав британський прем'єр.

Нагадаємо, наприкінці червня Велика Британія та Євросоюз відновили переговори щодо торговельної угоди.

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