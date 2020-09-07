Brexit: Джонсон дал время на достижение с ЕС соглашения по торговле до 15 октября

Джонсон заявил, что Великобритания вступает в "финальную фазу" переговоров, которые возобновятся во вторник. Так, Джонсон заявил ЕС, что соглашение о свободной торговле должно быть заключено до 15 октября.

"Поэтому нет смысла думать о сроках, выходящих за рамки этой даты. Если мы не сможем договориться к тому времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны оба принять это и двигаться дальше", - отметил он.

"ЕС очень четко дал понять график. Я тоже. Необходимо соглашение с нашими европейскими друзьями ко времени заседания Совета Европы 15 октября, если оно должно вступить в силу к концу года", - добавил Джонсон.

С его слов, Лондон, конечно, всегда будет готов поговорить "с нашими друзьями из ЕС даже в этих обстоятельствах (без торгового соглашения - ред.)". "Мы будем готовы найти разумные решения по практическим вопросам, таким как полеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, если ЕС захочет сделать это", - добавил британский премьер.

Напомним, в конце июня Великобритания и Евросоюз возобновили переговоры по торговому соглашению.