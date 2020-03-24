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Brent зросла в ціні вище 27 дол. за барель

Brent зросла в ціні вище 27 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 27,72 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:53, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,55%.

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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 24,12 долара за барель, додавши 3,21%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.

Після цього ринок нафти пережив ще кілька падінь цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року.

Українські Національні Новини

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