Brent впала в ціні до 52,71 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю зранку впали в ціні до 52,71 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:12, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,47%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 50,18 долара за барель, втративши 0,34%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.