Brent торгується вище 30 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку зросли в ціні до 30,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:54, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,90%.
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При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 29,78 долара за барель, додавши 3,76%.
Додамо, світовий ринок нафти на початку минулого тижня, 9 березня, пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Так, падіння цін на нафту сталося після заяви Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток нафти і запропонувати клієнтам значну знижку. Відповідне рішення Саудівська Аравія ухвалила після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією.
Напередодні, 16 березня, ціна нафти Brent обвалилася нижче 30 дол. за барель.