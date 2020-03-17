Brent торгуется выше 30 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 30,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,90%.
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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 29,78 доллара за баррель, прибавив 3,76%.
Добавим, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.
Накануне, 16 марта, цена нефти Brent обвалилась ниже 30 долл. за баррель.