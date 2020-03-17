Brent торгуется выше 30 долл. за баррель

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98555 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102919 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104993 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104046 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112530 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100627 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105149 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106620 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 109065 просмотра
Актуальное
Brent торгуется выше 30 долл. за баррель

Brent торгуется выше 30 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром выросли в цене до 30,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,90%.

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При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 29,78 доллара за баррель, прибавив 3,76%.

Добавим, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.

Накануне, 16 марта, цена нефти Brent обвалилась ниже 30 долл. за баррель.

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