Brent торгується нижче 65 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку зросли в ціні до 64,29 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,11 долара за барель, додавши 0,05%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.