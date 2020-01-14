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Brent торгується нижче 65 дол. за барель

Brent торгується нижче 65 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку зросли в ціні до 64,29 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,14%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,11 долара за барель, додавши 0,05%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України. 

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель. 

Українські Національні Новини

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