Brent торгуется ниже 65 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром выросли в цене до 64,29 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,14%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,11 доллара за баррель, прибавив 0,05%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.