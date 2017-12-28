Brent торгується на рівні 66,60 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 66,60 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,78 долара за барель, додавши 0,23%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 66,67 дол. за барель.