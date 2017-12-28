Brent торгуется на уровне 66,60 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,24%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,78 доллара за баррель, прибавив 0,23%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 66,67 долл. за баррель.