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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Brent торгується на рівні 66,59 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 66,59 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Brent торгується на рівні 66,59 дол. за барель

За даними видання станом на 8:21, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,65%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,23 долара за барель, додавши 0,65%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 66,60 дол. за барель.

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