Brent торгуется на уровне 66,59 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 66,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,65%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,23 доллара за баррель, прибавив 0,65%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 66,60 долл. за баррель.