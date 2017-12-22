Brent торгується на рівні 64,75 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку впали в ціні до 64,75 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:12, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,23%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,17 долара за барель, втративши 0,33%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 64,46 дол. за барель.