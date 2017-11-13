Brent торгується на рівні 63,57 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку зросли в ціні до 63,57 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,08%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,80 долара за барель, додавши 0,11%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 63,81 дол. за барель.