Brent торгуется на уровне 63,57 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.

Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 63,81 долл. за баррель.