Brent торгуется на уровне 63,57 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром выросли в цене до 63,57 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.
Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 63,81 долл. за баррель.