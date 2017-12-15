Brent торгується на рівні 63,33 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку зросли в ціні до 63,33 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,03%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,14 долара за барель, додавши 0,18%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 62,79 дол. за барель.