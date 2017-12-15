Brent торгуется на уровне 63,33 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром выросли в цене до 63,33 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,03%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,14 доллара за баррель, прибавив 0,18%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 62,79 долл. за баррель.