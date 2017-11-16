Brent торгується на рівні 62,02 дол. за барель

За даними видання станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,40 долара за барель, додавши 0,13%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 61,43 дол. за барель.