Brent торгується на рівні 62,02 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку зросли в ціні до 62,02 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,40 долара за барель, додавши 0,13%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 61,43 дол. за барель.