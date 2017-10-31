Brent торгується на рівні 60,84 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку впали в ціні до 60,84 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,10%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 54,02 долара за барель, втративши 0,24%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 60,39 дол. за барель.